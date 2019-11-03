حركة أمل تنفي أي علاقة بخصوص فيديوهات مصورة لمواطنين تعرضوا للخطف والتعذيب تحت حجة الاساءة للرموز السياسية والدينية

نفت حركة "امل" "اي علاقة لها او لأي من عناصرها بما يتم التداول به على شبكات التواصل الاجتماعي وبعض ​وسائل الاعلام​ من فيديوهات مصورة لمواطنين تعرضوا للخطف والتعذيب تحت حجة الاساءة للرموز السياسية والدينية"، مشيرةً إلى أن "بقدر ما تدين الاساءة للرموز والقيادات على مختلف مستوياتها هي ايضا تدين مثل هذه الممارسات الشاذة التي لا تنسجم مع القيم الرسالية التي تؤمن بها الحركة ومجاهدوها وفي مقدمها ​حرية التعبير​ عن الرأي والانفتاح على الآخر"، داعيةً السلطات القضائية الى "التحرك العاجل لملاحقة المرتكبين والمفبركين لمثل هذه الافعال المدانة، كما تدعو كافة وسائل الإعلام المحلية منها والعربية الى توخي الدقة قبل نشر مثل هكذا ​أخبار​".

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