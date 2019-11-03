مصادر التربية للنشرة: القرار الأخير الذي يترك لمدير المدرسة تقدير الوضع لا يزال ساري المفعول

أكدت مصادر ​وزارة التربية​، لـ"النشرة"، أن ليس هناك أي قرار جديد بشأن إغلاق ​المدارس​ أو فتحها يوم غد الاثنين، مشيرة إلى أن قرار وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال ​أكرم شهيب​، الذي يترك لمدير المدرسة دراسة الأوضاع المحيطة بمدرسته واتخاذ قرار على مسؤوليته لجهة فتح المدرسة ومباشرة التدريس أو تمديد الإقفال حيث تدعو الحاجة، لا يزال ساري المفعول.

ونفت المصادر نفسها صحة البيان المتداول عن إقفال المدارس والجامعات غداً الإثنين.