هيئة تنسيق الثورة: اللبنانيون ردوا الليلة على المماطلة في تحديد موعد الاستشارات النيابية

أشارت "​هيئة تنسيق الثورة​"، في بيان، إلى أن "اللبنانيين ردوا الليلة من خلال الحشود الرائعة في ساحات الثورة على المماطلة في تحديد موعد ​الاستشارات النيابية​"، ورأت في ذلك "رفضاً قاطعاً لنهج المكابرة ولمحاولات الالتفاف على الثورة".

وحذرت السلطة من "التمادي في هذا النهج"، وذكرتها بالمهلة التي تنتهي مساء الثلاثاء لإنهاء الاستشارات تحت طائلة العودة إلى التصعيد الشامل.

كما ذكرت الهيئة بـ"ضرورة استمرار اقفال ​المدارس​ و​الجامعات​ وتفعيل الاعتصامات في الساحات العامة في بيروت والمدن الرئيسيَّة والمناطق، إلى حين تشكيل حكومة من خارج المنظومة السلطويَّة ويرضى عنها اللبنانيُّون".

وتمنت على الناشطين في الثورة الذين قرروا البدء بالاعتصام في الطرقات الرئيسيَّة اعتباراً من الليلة التعبير عن رأيهم مع مراعاة ظروف المواطنين الانسانيَّة.