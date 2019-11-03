أربعة قتلى في هجوم نسب إلى إسلاميين في موزمبيق









اسماء السيد - مابوتو: قتل اربعة اشخاص السبت في هجوم في شمال موزمبيق نسبه سكان الى اسلاميين يزرعون الرعب في المنطقة منذ عامين.

ونصب مجهولون كمينا لشاحنة قرب قرية مومو في منطقة كابو ديلغادو. وقتل سائق الشاحنة وثلاثة ركاب واصيب آخرون، وفق ما افاد شهود الاحد وكالة فرانس برس.

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وقال شاب في الثلاثين شهد الهجوم "لسنا في مأمن هنا"، فيما قرر آخر مغادرة المنطقة. ولم تؤكد السلطات وقوع الهجوم أو تنفه، علما بأنها نادرا ما تدلي بمعلومات عن التمرد في شمال البلاد.

وقتل عشرة اشخاص الخميس في المنطقة نفسها، وفق سكان. وكثف الجهاديون في العامين الاخيرين هجماتهم في كابو ديلغادو ما اسفر عن مقتل 300 مدني وتهجير الالاف.

ولم يتبن الجهاديون أيا من الهجمات التي نسبت اليهم. وتبنى تنظيم الدولة الاسلامية أخيرا هجمات عدة في موزمبيق، لكن خبراء عديدين يشككون في مدى نفوذه في المنطقة.