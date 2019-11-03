جونسون: اتفاقي هو السبيل الوحيد للخروج من الاتحاد الأوروبي

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لندن (رويترز) - ذكر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن فشله في إخراج بلاده من من الاتحاد الأوروبي (بريكست) الأسبوع الماضي مثلما وعد لهو "أمر مؤسف بشدة"، لكنه شدد على أن اتفاقه لا يزال السبيل الوحيد لإخراج بلاده من التكتل.
وقال جونسون خلال مقابلة مع قناة سكاي نيوز في مستهل حملته للانتخابات المقررة الشهر المقبل "السبيل الوحيد للخروج من الاتحاد الأوروبي حاليا، والسبيل الوحيد لإنجاز البريكست، هو المضي قدما في الاتفاق الذي توصلنا إليه".
(إعداد علي خفاجي للنشرة العربية - تحرير ياسمين حسين)
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مقدم من يورونيوز
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لماذا تشهد تشيلي احتجاجات مستمرة وعنيفة وهي الأكثر استقرارا في أميركا اللاتينية؟
بعد أسبوعين من اندلاع أزمة اجتماعيّة غير مسبوقة في تشيلي، خرج المتظاهرون مجدّداً إلى الشوارع الجمعة لمطالبة حكومة الرئيس سيباستيان بينيرا بإصلاحات. ولم تَضعف التعبئة خلال عطلة نهاية الأسبوع الطويلة في البلاد، حيث يُعتبَر الجمعة الأوّل من تشرين الثاني/نوفمبر يوم عطلة. وتدفّق آلاف التشيليّين مجدّداً إلى ساحة إيطاليا، مركز التظاهرات في سانتياغو، بحسب مشاهدات وكالة فرانس برس. وجمعت التظاهرة التي كانت بمعظمها سلميّة، 20 ألف شخص، وفقًا للسلطات المحلّية. واندلعت حوادث معزولة بين متظاهرين والشّرطة عندما حاول عناصرها تفريق هؤلاء بالغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه. وشارك العديد من الشباب، وكذلك الأُسر، في هذا التجمّع. وظلّت التعبئة قويّة أيضًا في بقيّة أنحاء البلاد. وسار محتجّون بين منطقة فالبارايسو (وسط) وبلدة فينا ديل مار القريبة. كذلك، كان هناك موكب للسيّارات المزدانة بأعلام تشيلي في بونتا أريناس بأقصى الجنوب. تشهد تشيلي التي كانت تُعتبر إحدى أكثر الدول استقرارا في أميركا اللاتينية، منذ 18 تشرين الأول/أكتوبر، حركة احتجاج اجتماعي غير مسبوقة أسفرت عن سقوط عشرين قتيلا ونحو ألف جريح. واجتمعت الحكومة التشيلية المحافظة مع المعارضة الخميس لمحاولة إيجاد مخرج توافقي للأزمة الاجتماعية، من دون أن تقنع اليسار. وكانت زيادة أسعار رسوم النقل بالمترو في العاصمة أشعلت موجة الاحتجاجات غير المسبوقة منذ عقود في هذا البلد الذي يبلغ عدد سكانه 18 مليون نسمة. وعلى الرغم من تعليق الإجراء اتسعت الحركة يغذيها استياء من التفاوت الاجتماعي. وكان الرئيس بينييرا الذي يبدو عاجزا عن احتواء حركة الاحتجاج الشعبية على الرغم من إعلانه سلسلة من الإجراءات الاجتماعية، حاول عقد حوار مع كل الأحزاب قبل ثلاثة ايام من انفجار الوضع في 18 تشرين الأول/أكتوبر بسبب زيادة رسوم المترو. وكان الرئيس التشيلي أعلن الأربعاء أن بلاده تخلت عن استضافة اجتماعين دوليين أحدهما مؤتمر الأمم المتحدة حول المناخ الذي كان من المقرر عقده في كانون الأول/ديسمبر. وكان يفترض أن تعقد قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا المحيط الهادئ الذي يضم الدول الواقعة على المحيط الهادئ، بما فيها الولايات المتحدة والصين وروسيا في 16 و17 تشرين الثاني/نوفمبر.
Euronews (Ar)
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العراق ينتفض: أكبر مظاهرة تشهدها بغداد منذ 2003 ضد "الطغمة الحاكمة"
شهدت العاصمة العراقية ليلة من العنف بين القوات الأمنية والمتظاهرين الذين يطالبون بـ"إسقاط النظام" على الرغم من فرض حظر التجول، ويحتلون ليل نهار ساحة التحرير بوسط بغداد رغم وعود السلطة بالإصلاحات. وأصيب العشرات بجروح ليل الجمعة السبت، بحسب ما قالت مصادر طبية لوكالة فرانس برس، خلال مواجهات على جسر الجمهورية الذي يصل التحرير بالمنطقة الخضراء، وجسر السنك الموازي له. ومنذ الأول من تشرين الأول/أكتوبر، قتل 257 شخصاً خلال التظاهرات وأعمال العنف في العراق، بحسب أرقام رسمية. وآخر حصيلة نشرت كانت مساء الأربعاء. ومذ ذاك الحين، ووفقاً لمصادر طبية وأمنية، قتل سبعة متظاهرين على الأقل في بغداد، بعضهم بقنابل الغاز المسيل للدموع التي يبلغ وزنها 10 أضعاف وزن عبوات الغاز المسيل للدموع التي تُستخدم بالعادة وتطلقها الشرطة بشكل أفقي. وقتل شخص آخر في الناصرية بجنوب البلاد، برصاص حراس مقر مسؤول محلي. وأمام موجة الاحتجاجات التي تتزايد يوماً بعد يوم، وعد الرئيس برهم صالح بإجراء انتخابات نيابية مبكرة وفق قانون انتخابي جديد. وأكد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي أنه مستعد للاستقالة إذا ما وجد البديل. لكن محمد (22 عاماً) الذي يتظاهر في ميدان التحرير قال إن "الناس يدركون تماماً ما يحدث: لقد وصلنا إلى مرحلة مهمة ويجب ألا نفقد كل شيء" من خلال قبول "إصلاحات خاطئة" اقترحتها السلطة. من جهته، قال حيدر (30 عاماً) "نجري انتخابات منذ 16 عاماً، ولم نستفد شيئاً". وأشار الرئيس العراقي إلى أنه من المرتقب تقديم القانون الانتخابي الجديد أمام البرلمان "الأسبوع المقبل". وقد أعلن مجلس النواب أنه في "جلسة مفتوحة"، رغم فشله حتى الآن في عقد جلسة استماع لرئيس الوزراء، وهي الأولى على جدول أعماله.
Euronews (Ar)
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شاهد: سكان محليون يرحبون بالدوريات الروسية - التركية المشتركة في شمال سوريا
خرج بعض من السكان المحليين في شمال شرق سوريا لتحية أفراد الدوريات الروسية - التركية المشتركة فيما يسمى بالمنطقة الآمنة المحددة وفق الاتفاق المبرم مؤخراً بين موسكو وأنقرة. وأعلنت وزارة الدفاع التركية أن الدوريات بدأت قرب بلدة الدرباسة غرب القامشلي وشهدت مشاركة جنود روس وأتراك ومركبات عسكرية وطائرات مسيرة. وقالت وزارة الدفاع الروسية إن الدوريات المشتركة تتكون من تسع مركبات عسكرية بما فيها مركبة روسية مصفحة لنقل الجنود. وغطت تلك الدوريات مساحة 110 كيلومترات بعرض المنطقة كما لم ترفع المركبات الأعلام الروسية أو التركية بناء على طلب روسي. واضطرت القوات الكردية، التي تصفها أنقرة بأنها "مجموعة إرهابية"، للانسحاب من المنطقة في أعقاب عملية "نبع السلام" العسكرية التركية وما تلاها من اتفاق روسي – تركي بشأن المنطقة التي يمتد عمقها 30 كيلومتراً. وتسيطر القوات التركية والقوات السروية المعارضة للرئيس بشار الأسد على بلدات تل الأبيض وراس العين وما يحيط بهما في شمال شرق سوريا. إقرأ أيضاً: كل ما تريد معرفته عن الاتفاق التركي-الروسي بشأن شمال سوريا أول تصريح لترامب بشأن الزعيم الجديد لداعش رئيس وزراء كرواتيا: "نشيدُ بجهود شرطتنا في حماية حدود الاتحاد الأوروبي"
Euronews (Ar)
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بريطانيا: الـ39 جثة المعثور عليها داخل شاحنة "على الأرجح" تعود لفيتنامين
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.