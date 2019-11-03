شكرا لقرائتكم خبر عن موجز السياسة.. البرلمان: مليونا جنيه لإصدار تراخيص حماية البيانات الشخصية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر ”الخليج 365” عددًا من الأخبار المهمة خلال الساعات الماضية على مدار اليوم الأحد، المتعلقة بالبرلمان والأحداث السياسية ومنظمات المجتمع المدنى والأحزاب والنقابات، وجاءت أهمها كالتالى:
النواب يرجىء الموافقة على قانون حماية البيانات لحسم مادة البنك المركزى
"عبدالعال":الخواطر عند الحكومة لكن فى البرلمان معندناش إلا المحددات الدستورية
مجلس النواب يوافق على إنشاء مركز حماية البيانات الشخصية فى القانون الجديد
مجلس النواب: مليونا جنيه لإصدار التراخيص بقانون حماية البيانات الشخصية
تعرف على التزامات معالج البيانات الشخصية فى القانون الجديد
عبدالعال: مش عارف الذكاء الصناعى رايح فين..والاتصالات خلال سنوات هتكون خارج السيطرة
البرلمان يوافق على إتاحة البيانات الشخصية.. ووزير الاتصالات: هدفه الحماية
النواب يوافق على حظر نقل أو تخزين البيانات الشخصية إلى دولة أجنبية
رئيس الوزراء: الإرهاب لن يوقف تنفيذ خطط التنمية وتحسين معيشة المواطن
رئيس الوزراء: ستظل سيناء فى أعناقنا جميعا نحافظ عليها من قوى الشر والظلام ..صور
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