شكرا لقرائتكم خبر عن موجز السياسة.. البرلمان: مليونا جنيه لإصدار تراخيص حماية البيانات الشخصية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر ”الخليج 365” عددًا من الأخبار المهمة خلال الساعات الماضية على مدار اليوم الأحد، المتعلقة بالبرلمان والأحداث السياسية ومنظمات المجتمع المدنى والأحزاب والنقابات، وجاءت أهمها كالتالى:

النواب يرجىء الموافقة على قانون حماية البيانات لحسم مادة البنك المركزى

"عبدالعال":الخواطر عند الحكومة لكن فى البرلمان معندناش إلا المحددات الدستورية