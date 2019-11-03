7 تصريحات هامة لرئيس البرلمان أمام الجلسة العامة: "الخواطر عند الحكومة"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تضمنت الجلسة العامة اليوم الأحد، بمجلس النواب، العديد من التصريحات الهامة للدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، أبرزها، أن قانون حماية البيانات الشخصية هام تشريعيا للمنظومة المعلوماتية، ودعوة اللجنة العامة للانعقاد صباح غد، لنظر إعلان حالة الطوارئ. وفيما يلى نرصد أبرز هذه التصريحات: وفيما يلى نرصد أبرز هذه التصريحات: 1. "عبدالعال": الخواطر عند الحكومة لكن فى البرلمان معندناش إلا المحددات الدستورية. 2. عبد العال عن قانون حماية البيانات الشخصية: هام تشريعيا للمنظومة المعلوماتية. Advertisements 3. عبدالعال: مش عارف الذكاء الصناعى رايح فين.. والاتصالات خلال سنوات هتكون خارج السيطرة. 4. رئيس البرلمان: كافة أحكام المحكمة الدستورية العليا تصب فى صالح الحريات. 5. عبد العال: يجوز إعفاء النيابة من تكاليف نشر إدراج كيانات الإرهاب بقرار حكومى. 6. رئيس البرلمان منتقداً تغيب النواب على الجلسات: بيوقعوا ويمشوا. 7. رئيس البرلمان يدعو اللجنة العامة للانعقاد صباح غدا لنظر إعلان حالة الطوارئ.

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