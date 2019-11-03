أبرز 5 تصريحات لرئيس الوزراء أمام البرلمان.. الإرهاب وتحسين المعيشة أبرزها

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تضمن بيان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، أمام مجلس النواب، خلال إعلان حالة الطوارئ فى أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر، اعتباراً من الساعة الواحدة من صباح يوم الأحد الموافق 27 أكتوبر 2019، العديد من التصريحات الهامة أبرزها أن قوى الظلام تستغل الاضطرابات والتهديدات التى تشهدها المنطقة لتقوم بأعمال دنيئة ضد الأبرياء. وفيما يلى نرصد أبرز هذه التصريحات: 1. الأعمال الإرهابية لم ولن تعطل عجلة الحياة فى مصر. 2. سيناء الغالية ستظل أمانة فى أعناقنا جميعًا. Advertisements 3. قوى الظلام تستغل الاضطرابات والتهديدات التى تشهدها المنطقة لتقوم بأعمال دنيئة ضد الأبرياء. 4. التهديدات لأمننا القومى تقابل بعيون متيقظة لا تنام من قواتنا المسلحة وعزيمة لا تلين من رجال الشرطة. 5. التهديدات لن توقف تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية أو برامج تحسين مستوى المعيشة وتحقيق الحماية الاجتماعية لجميع أبناء شعب.

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