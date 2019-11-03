طالبة واقعة مدرج "تجارة طنطا" تعتذر لعميد كلية حقوق

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية - مروة شاهين:

استقبل رئيس جامعة طنطا الدكتور مجدي سبع، اليوم الأحد، إنجي حمدي الطالبة بكلية التجارة، والتي اعتذرت عن واقعة إساءتها لعميد كلية الحقوق الدكتور محمد إبراهيم، أثناء محاضرة في القانون التجاري بالكلية الأربعاء الماضي.

كان المركز الإعلامي لجامعة طنطا أصدر بيانًا حول الواقعة، جاء فيه "أنه في يوم الأربعاء الماضي بكلية التجارة، فوجئ عميد كلية الحقوق بأن الطالبة المذكورة تتحدث في هاتفها المحمول، فطلب منها تحقيق الشخصية وغلق التليفون أثناء المحاضرة، لكنها رفضت الإفصاح عن هويتها، واستمرت في المحادثة، ومع تكرار تأكيد العميد لها رددت عبارات غير لائقة، الأمر الذي تسبب في غضبه ودفعه لإلقاء الهاتف المحمول الخاص بالطالبة، فأعادت الطالبة تكرار نفس العبارات، وعندما طلب منها عميد حقوق المغادرة، هددته قبل خروجها".

تقدم عميد كلية الحقوق بمذكرة رسمية إلى عميد كلية التجارة ضد الطالبة، فيما أكد عميد كلية التجارة أنه جرى التحقيق مع الطالبة، وكذلك الاستماع لشهود العيان من الطلاب، بينما قالت أسرتها تعليقًا على مقطع فيديو متداول على صفحات التواصل حول الواقعة، إن ابنتهم "مظلومة وجرى اجتزاء مقاطع مهمة من الفيديو، تكشف حقيقة ما حدث في المحاضرة".

واليوم، عقد رئيس جامعة طنطا جلسة صلح بمكتبه، بعدما أبدت الطالبة نيتها الاعتذار عن إساءتها لأستاذها.

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