مجندة إسرائيلية تطلق رصاصة على فلسطيني وترسل الفيديو لزميلها: ما رأيك؟

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – الخليج 365:

انتشر مؤخرًا، مقطع فيديو لمجندة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، تطلق الرصاص المطاطي على شاب فلسطيني أعزل من الخلف، ما سبب ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي. فيما لم يعرف بعد مصير الشاب الفلسطيني.

وكشفت صحيفة "هآرتس" العبرية، أن الحادث الذي ظهر في الفيديو، وقع منذ عام واحد تقريبًا، لافتة إلى أنه تم القبض على الضابطة الإسرائيلية ومحاكمتها.

وظهر في الفيديو، المجندة الإسرائيلية تطلب من الشاب الفلسطيني أن يسير برفق أمامها، حتى وصل إلى نقطة معينة، وأطلقت عليه الرصاص المطاطي، قائلة "ركض بالفعل، لقد أصبته".

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وتم احتجاز المجندة الإسرائيلية في أكتوبر 2018. وقال القاضي إن الضابطة أطلقت النار على الفلسطيني "كنوع من الترفيه".

وأرسلت الضابطة فيديو إصابة الفلسطيني إلى أصدقائها في الجيش، متباهية بإصابته برصاصة واحدة، لتسأل زميلها "ما رأيك؟".

و ذكرت هآرتس ، أن الرسالة الإلكترونية تم احتسابها كدليل على ارتكاب الضابطة الجريمة، ما استوجب ترحيلها من سلاح الحدود، وقضاء مدتها الإلزامية.