بمناسبة المولد النبوي.. المدارس الإنجليلية تدرس منح الطلاب إجازة السبت بدلًا من الأحد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

قال القس جوهر عزمي الأمين المساعد للمدارس الإنجيلية، إن الإدارة تدرس منح الطلاب إجازة يوم السبت بدلًا من الأحد، بمناسبة المولد النبوي الشريف.

ومن ناحيته، قال الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام، إنه لا يحق لأي مدرسة أن تمنح المعلمين أو موظفي الدولة إجازة، مؤكدًا أن منح إجازة للعاملين في الدولة قرار رئيس وزراء.

وقرر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اليوم الأحد، منح العاملين في الدولة إجازة رسمية الأحد المقبل، بمناسبة المولد النبوي الشريف.