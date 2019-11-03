أحمد إسماعيل رئيسًا لمدينة بيلا في كفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

كلّف محافظ كفر الشيخ الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، اليوم الأحد، أحمد إسماعيل السيد محمد إسماعيل برئاسة الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا، خلفًا للمحاسب فادي شميس، وبصفة مؤقتة، لحين شغل الوظيفة من قبل لجنة القيادات بوزارة التنمية المحلية، طبقًا للقانون.

كما أصدر المحافظ قرارًا بإنهاء تكليف المحاسب فادي عبدالفضيل شميس من العمل رئيسًا للوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا، وندبه للعمل مديرًا لإدارة شؤون الهيئات والشركات بالإدارة العامة للإنتاج والشؤون الاقتصادية بالديوان العام لمدة عام.