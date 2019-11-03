إزالة 6 مكامير فحم مخالفة في دمياط

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط - محمد إبراهيم:
نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ في محافظة دمياط برئاسة مجدي خاطر، اليوم الأحد، حملة موسعة لإزالة مكامير فحم، لم يراع أصحابها الاشتراطات والمعايير البيئية.
أسفرت الحملة عن تنفيذ ٣ قرارات إزالة، شملت ٦ مكامير، على مساحة ٩٠٠ متر، في قريتي البساتين والرياض.
وكانت المحافظ الدكتورة منال عوض شددت في اجتماعها الأخير مع رؤساء المدن والقرى، على ضرورة إزالة أي مكمورة مخالفة، وإبلاغ الجهات الرقابية بعد تحرير محاضر للمخالفين.
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