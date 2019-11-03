"ذكرى التعويم".. كيف تطور الاقتصاد المصري خلال 3 سنوات؟ (فيديوجرافيك)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى عيد:
تمر، اليوم الأحد، الذكرى الثالثة على أحد أجرأ القرارات الاقتصادية التي شهدتها مصر في العقود الأخيرة، وهو قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف، وترك تحديد سعره للبنوك وفقا للعرض والطلب، وذلك في الثالث من نوفمبر 2016.
وتزامن القرار مع بدء تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي بالتعاون بين الحكومة وصندوق النقد الدولي، والذي بدأ في نوفمبر 2016، ومن المتوقع أن ينتهي خلال الشهر الجاري.
ويرصد الخليج 365 من خلال الفيديوجرافيك التالي أبرز التطورات بأهم مؤشرات الاقتصاد المصري بعد مرور 3 أعوام على التعويم، وذلك مقارنة بما كانت عليه هذه المؤشرات قبل القرار.
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