السعودية.. القبض على 3 أشخاص بسبب تهديدهم آخر بـ“رشاش ناري“ في الرياض

ألقت الشرطة السعودية ، اليوم الجمعة، القبض على 3 أشخاص سعوديين متورطين بجريمة إشهار سلاح ناري من نوع (رشاش) بوجه شخص آخر وتهديده وإركابه بالقوة داخل صندوق خلفي لسيارة، وذلك بأحد الشوارع العامة في حي لبن غرب العاصمة الرياض.

وقال المتحدث باسم شرطة منطقة الرياض، المقدم شاكر بن سليمان التويجري، إن المواطنين الثلاثة في العقدين الثاني والثالث، وتم ضبط المركبة التي قاموا باستخدامها .

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وأضاف المسؤول الأمني أن نتائج المتابعة الأمنية أسفرت عن تمكن فرق إدارة دوريات الأمن بمنطقة الرياض من القبض على المتورطين بالجريمة حيث تم التحقيق معهم، ومباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم، وتبين أنهم على صلة ببعضهم وكانوا بحالة غير طبيعية، وقد جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية كافة بحقهم.

يشار إلى أن مصادر أمنية قالت في وقت سابق، اليوم الجمعة، إن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على مسلح ظهر من خلال مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي يحمل رشاشًا آليًا، ويهدد أحد الأشخاص في أحد أحياء الرياض، بحسب ما ذكرته صحيفة“ عكاظ“.