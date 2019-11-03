تونس: إعلان النتائج النهائية للانتخابات التشريعية يوم 7 أو 8 نوفمبر الجاري

أفادت عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية، حسناء بن سليمان، بأنه سيتم الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية في يوم 7 أو 8 نوفمبر الجاري، عقب صدور أحكام القضاء النهائية فيما يخص الطعون.

وكان رئيس مصلحة الاتصال بالمحكمة الإدارية، عماد الغابري، قد أعلن أن الجلسة العامة القضائية ستبدأ اعتبارا من غد الإثنين في إصدار الأحكام المتعلقة بنتائج الانتخابات التشريعية وستتولى في هذا الخصوص إصدار 25 حكما،

بينما سيتم إصدار باقي الأحكام يوم الأربعاء المقبل، وسيكون المجموع 36 حكما في النزاع المتعلق بنتائج الانتخابات التشريعية، وهي أحكام نهائية وباتة.يشار إلى أن الانتخابات التشريعية جرت في 6 أكتوبر الماضي، وأسفرت عن فوز حزب "حركة النهضة" بأكبر عدد من مقاعد البرلمان.