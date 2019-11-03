فنزويلا ترد بالمثل وتطرد دبلوماسيي السلفادور من أراضيها

ذكرت وزارة الخارجية الفنزويلية، اليوم الأحد 3 نوفمبر، إنها قررت طرد دبلوماسيي السلفادور من البلاد ردًا على قرار البلد الواقع بأمريكا الوسطى طرد الدبلوماسيين الممثلين للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو. الواقع بأمريكا الوسطى طرد الدبلوماسيين الممثلين للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو. وقالت الوزارة في بيانٍ إنها أمهلت الدبلوماسيين 48 ساعة لمغادرة البلاد. ولا تعترف السلفادور بمادورو رئيسًا شرعيًا، وقالت يوم السبت إنها ستستقبل هيئة دبلوماسية جديدة ممثلة لزعيم المعارضة خوان جوايدو.

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