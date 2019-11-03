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إصابة 33 شخصًا إثر حادث سير لحافلة بين باريس ولندن

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أصيب 33 شخصًا بينهم 4 في حالة خطرة، اليوم الأحد، إثر تعرض حافلتهم إلى حادث سير خلال

رحلة بين باريس ولندن.
وذكرت صحيفة (ديلي إكسبريس) البريطانية عبر موقعها الإلكتروني في نبأ عاجل أن الحادث وقع على طريق سريعة بشمال فرنسا وأسفر عن إصابة 33 شخصا، دون أن تورد مزيد من التفاصيل.
 
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