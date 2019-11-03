اليمن: إحباط تسلل حوثي شرق الدريهمي في الحديدة

أحبطت القوات اليمنية المشتركة، اليوم الأحد، محاولة تسلل فاشلة نفذتها ميليشيات الحوثي، على مواقعها شرق مدينة الدريهمي في الحديدة، غرب اليمن.

وذكر الإعلام العسكري التابع للقوات المشتركة في الساحل الغربي، وفقا لقناة "العربية" الإخبارية، أن ميليشيات الحوثي قامت منذ منتصف ليل السبت، بمهاجمة مواقع القوات المشتركة مستخدمة

الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والقناصة، كما قامت عقب ذلك بدفع مجموعة من عناصرها للقيام بمحاولات تسلل إلى مواقع القوات المشتركة شرق الدريهمي، موضحاً أن القوات المشتركة أفشلت محاولات تسلل الميليشيات بعد رصد تحركاتهم بدقة.وكانت ميليشيا الحوثي استهدفت مواقع القوات المشتركة، في محافظة الحديدة، غرب البلاد، ضمن انتهاكاتها اليومية للهدنة الأممية لوقف إطلاق النار.وذكر مصدر عسكري أن الميليشيا الحوثية استهدفت مواقع المقاومة المشتركة، في منطقة الجبلية بمديرية التحيتا جنوب الحديدة، مستخدمة الأسلحة المتوسطة. وأشار إلى أن عناصر ميليشيا الحوثي، فتحت نيران أسلحتها الرشاشة على مواقع القوات المشتركة في الجبلية، في مؤشر صريح على استمرارها برفض الهدنة الأممية.