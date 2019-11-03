أحبطت القوات اليمنية المشتركة، اليوم الأحد، محاولة تسلل فاشلة نفذتها ميليشيات الحوثي، على مواقعها شرق مدينة الدريهمي في الحديدة، غرب اليمن.
وذكر الإعلام العسكري التابع للقوات المشتركة في الساحل الغربي، وفقا لقناة "العربية" الإخبارية، أن ميليشيات الحوثي قامت منذ منتصف ليل السبت، بمهاجمة مواقع القوات المشتركة مستخدمة
وكانت ميليشيا الحوثي استهدفت مواقع القوات المشتركة، في محافظة الحديدة، غرب البلاد، ضمن انتهاكاتها اليومية للهدنة الأممية لوقف إطلاق النار.
وذكر مصدر عسكري أن الميليشيا الحوثية استهدفت مواقع المقاومة المشتركة، في منطقة الجبلية بمديرية التحيتا جنوب الحديدة، مستخدمة الأسلحة المتوسطة. وأشار إلى أن عناصر ميليشيا الحوثي، فتحت نيران أسلحتها الرشاشة على مواقع القوات المشتركة في الجبلية، في مؤشر صريح على استمرارها برفض الهدنة الأممية.
كانت هذه تفاصيل خبر اليمن: إحباط تسلل حوثي شرق الدريهمي في الحديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.