مقتل جنديين ماليين في انفجار وسط البلاد

قتل جنديان ماليان وأصيب ستة آخرون، أمس السبت، إثر انفجار عبوة ناسفة بآليتهم التي كانت تقوم بدورية، بحسب ما أعلن الجيش المالي اليوم الأحد.
وقال بيان نشره الجيش على صفحته على موقع تويتر إنّه "خلال تسيير دورية" في منطقة باندياغارا في وسط مالي السبت، "عبرت آلية تابعة للقوات المسلحة فوق عبوة محلية الصنع". وأوضح أنّ "الحصيلة قتيلان وست إصابات".
وبذلك، يرتفع عدد قتلى الجيش المالي منذ الجمعة إلى 51، بعد مقتل 49 جندياً قرب النيجر في هجوم تبناه تنظيم "داعش" الإرهابي.
ووقع الهجوم السبت في بلدة دوكومبو، وتمّ نقل المصابين إلى مستشفى في مدينة سفاريه على بعد 15 كلم من موبتي، المدينة الرئيسية في وسط مالي.
كما قتل جندي فرنسي صباح السبت قرب ميناكا إثر انفجار عبوة بالآلية التي كان فيها، وتبنى تنظيم "داعش" الإرهابي الهجوم في الليلة نفسها.
ويأتي هجوم الجمعة بعد شهر من اعتداءين إرهابيين في بولكيسي في 30 سبتمبر وموندورو بجنوب البلاد قرب بوركينا فاسو في الأوّل من أكتوبر.
وقُتل أربعون جنديًّا في الهجومين بحسب حصيلة أعلنها مسؤول في وزارة الدفاع المالية، ولكنّ مصادر عدّة ذكرت أنّ حصيلة القتلى في الهجومين أكبر من ذلك.
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