سلطات الاحتلال تعتقل 5 فلسطينيين بينهم وزير شؤون القدس

أعلنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، اعتقالها أربعة فلسطينيين خلال حملات دهم في الضفة الغربية إضافة إلى وزير شئون القدس فادي الهدمي.

وقالت مصادر مقدسية إن قوة كبيرة من مخابرات وشرطة الاحتلال داهمت منزل وزير شؤون القدس فادي الهدمي فجر اليوم، في حي الصوانة في القدس.

وقامت القوات بتفتيش المنزل والاعتداء على الوزير ودفعه أمام عائلته قبل اعتقاله.

على صعيد متصل، أصيب شاب فلسطيني، اليوم الأحد، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي على البوابة العسكرية المقامة فوق أراضي قرية عانين غرب جنين شمال الضفة بمحاذاة جدار الضم والتوسع العنصري.

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