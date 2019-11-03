كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الخارجية الأردني يعلن إنهاء إضراب العاملين في وكالة غوث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أكد أيمن الصفدي، وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، مساء اليوم الأحد، على إنهاء إضراب العاملين في وكالة غوث، وتشغيل لاجئي فلسطين "أونروا" في الأردن، للمطالبة بعلاوات بعد التوصل إلى تفاهمات بينهم وبين الوكالة.
وأوضح وزير الخارجية الأردني، أن الاتفاق يشمل منح 100 دينار لجميع العاملين في أونروا من الدرجة الوظيفية 2، إلى الدرجة الوظيفية 8، قبل إجراء مسح الرواتب وتمنح على الراتب الأساسي ابتداء من مطلع يناير 2020".
ومن ضمن الاتفاق أيضاً "منح 70 دينار لجميع العاملين في أونروا من درجة الوظيفية 9 إلى الدرجة الوظيفية 20، قبل إجراء مسح الرواتب وتمنح على الراتب الأساسي ابتداء من 01/01/2020 وتشمل قطاع الصحة، وصندوق التمويل الصغير".
وجاء الاتفاق بعد اجتماع دام ساعات بين وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، ولجنة متابعة مطالب اتحاد العاملين في أونروا، حسبما نقلت وكالة "عمون" الإخبارية.
وأعلن رياض زيغان، رئيس اتحاد العاملين في أونروا في الأردن، فك الإضراب وبدء الدوام صباح الإثنين.
وقال زيغان: "نحن ملتزمون بتعويض هذا اليوم في يوم دراسي آخر، وساعات عمل حتى لا نضيع الفرصة على الطلبة واللاجئين".
وشمل الإضراب، بحسب الاتحاد، صندوق التمويل الصغير والحراس في كافة المواقع والسائقين وطلبة المدارس والجامعة والكليات ومركز التدريب المهني والمكتب الإقليمي.
هذا وكان اتحاد العاملين في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في الأردن ، قد أعلن في وقت سابق من اليوم، التوصل لاتفاق ينهى الأزمة مع إدارة الوكالة، وإنهاء إضراب العاملين فيها.
وقال رئيس الاتحاد: "إنه قبل قليل تم التوصل لاتفاق مع إدارة وكالة الغوث وبحضوروزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي للمطالبة بعلاوات للعاملين فيها، وتحسين الخدمات المقدمة للاجئين وزيادة أعداد الوظائف".