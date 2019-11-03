تركيا تعلن توقيف 7 عناصر من تنظيم "داعش"

وقالت وزارة الداخلية التركية، في بيان، مساء اليوم الأحد، "إنه تم توقيف 7 أشخاص من تنظيم "داعش" الإرهابي بينهم مسؤول عن معسكرات تدريب الإرهابيين للتابع للتنظيم".

وأضافت الداخلية التركية، في البيان، "العملية ضد تنظيم داعش الإرهابي، نفذت في 5 محافظات هي عثمانية وإسطنبول وغازي عنتاب وكيليس"، موضحا أنه "تم خلال العملية اعتقال أمير الزكاة وهو والمسؤول عن معسكرات تدريب المقاتلين الأجانب لصالح التنظيم ونقلهم إلى مناطق النزاع".

هذا واعتقلت سلطات الأمن التركية، خلال الفترة الأخيرة، أعدادا كبيرة من عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي، ممن يحملون جنسيات دول أوروبية خلال عملية "نبع السلام"، التي قامت بها القوات التركية الشهر الماضي في مناطق بشمال شرقي سوريا.

وأعلنت تركيا مؤخرا، أنها اعتقلت بعض أعضاء تنظيم "داعش" الإرهابي، الذين فروا في شمال شرق سوريا خلال الشهر الماضي، بعد أن قامت أنقرة بعملية عسكرية أطلقت عليها "نبع السلام".

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