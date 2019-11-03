كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تركيا تعلن توقيف 7 عناصر من تنظيم "داعش" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقالت وزارة الداخلية التركية، في بيان، مساء اليوم الأحد، "إنه تم توقيف 7 أشخاص من تنظيم "داعش" الإرهابي بينهم مسؤول عن معسكرات تدريب الإرهابيين للتابع للتنظيم".
وأضافت الداخلية التركية، في البيان، "العملية ضد تنظيم داعش الإرهابي، نفذت في 5 محافظات هي عثمانية وإسطنبول وغازي عنتاب وكيليس"، موضحا أنه "تم خلال العملية اعتقال أمير الزكاة وهو والمسؤول عن معسكرات تدريب المقاتلين الأجانب لصالح التنظيم ونقلهم إلى مناطق النزاع".
هذا واعتقلت سلطات الأمن التركية، خلال الفترة الأخيرة، أعدادا كبيرة من عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي، ممن يحملون جنسيات دول أوروبية خلال عملية "نبع السلام"، التي قامت بها القوات التركية الشهر الماضي في مناطق بشمال شرقي سوريا.
وأعلنت تركيا مؤخرا، أنها اعتقلت بعض أعضاء تنظيم "داعش" الإرهابي، الذين فروا في شمال شرق سوريا خلال الشهر الماضي، بعد أن قامت أنقرة بعملية عسكرية أطلقت عليها "نبع السلام".
هذا وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قد أطلق في يوم 9 أكتوبر الجاري، عملية عسكرية تحت أسم "نبع السلام" شمال شرقي سوريا "لتطهير هذه الأراضي من الإرهابيين"، في إشارة إلى "وحدات حماية الشعب" الكردية، التي تعتبرها أنقرة ذراعا لـ "حزب العمال الكردستاني" وتنشط ضمن "قوات سوريا الديمقراطية"، التي دعمتها الولايات المتحدة في إطار حملة محاربة تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا ودول أخرى)، وتأمين عودة اللاجئين السوريين، الذين تستضيفهم تركيا إلى بلادهم.
وتوصلت الولايات المتحدة الأمريكية، يوم الخميس الموافق 17 أكتوبر، لاتفاق مع تركيا على وقف عملية "نبع السلام" مقابل انسحاب وحدات حماية الشعب الكردية خلال 120 ساعة إلى خارج حدود المنطقة الآمنة.
وأوضحت واشنطن، على لسان نائب الرئيس مايك بنس، أن الاتفاق يعني انسحاب القوات الكردية من المنطقة الآمنة التي يبلغ عمقها 32 كيلومترا على طول الحدود التركية السورية، وأكد على أن واشنطن ستسهل هذه العملية، وأن القوات الأمريكية لن تعود إلى هذه المنطقة.
ثم توصلت أنقرة وموسكو في 22 أكتوبر إلى اتفاق نص على أن تسهل موسكو "سحب" عناصر وحدات حماية الشعب الكردية، العمود الفقري لقوات سوريا الديمقراطية، وأسلحتهم من منطقة تمتد حتى عمق 30 كيلومترا من الحدود مع تركيا.