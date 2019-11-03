كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمريكا تجري تحضيرات لبناء ثلاث قواعد عسكرية مع التحالف الدولي شمال سوريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تجري تحضيرات أمريكية شمال وشرق سوريا، لبناء ثلاث قواعد عسكرية مشتركة مع التحالف الدولي، في كل من القامشلي ومناطق أخرى، حسبما علم المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأشارت مصادر موثوقة، للمرصد السوري، إلى أن أمريكا تسعى لأن يكون لها وجود فعلي لمنع وقوع الأجواء في شمال وشرق سوريا بيد الآخرين، إضافة إلى السيطرة على المنشآت النفطية.

هذا وحصل المرصد، يوم أمس السبت، على معلومات جديدة تشير إلى عملية تقاسم النفوذ في مناطق شمال شرقي سوريا التي تجري حالياً، في ظل التواجد الروسي والأميركي المشترك داخل المنطقة، بعد أن كانت القوات الأميركية انسحبت ثم عادت مرة أخرى ودخلت القوات الروسية إلى المنطقة، وفقًا لاتفاق تم التوصل إليه بين الأتراك والروس في مدينة "سوتشي" الروسية الشهر الماضي.

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هذا وتتواصل الاشتباكاتُ العنيفة والقصف المكثف بمنطقة أبو رأسين في ريف مدينة رأس العين شمال شرقي سوريا، وأوضح المرصد السوري، أن قوات سوريا الديمقراطية "قسد" تمكنت من استعادة السيطرة على نحو ثلاث عشرة قرية في المنطقة خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة.

هذا وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قد أطلق في يوم 9 أكتوبر الجاري، عملية عسكرية تحت أسم "نبع السلام" شمال شرقي سوريا "لتطهير هذه الأراضي من الإرهابيين"، في إشارة إلى "وحدات حماية الشعب" الكردية، التي تعتبرها أنقرة ذراعا لـ "حزب العمال الكردستاني" وتنشط ضمن "قوات سوريا الديمقراطية"، التي دعمتها الولايات المتحدة في إطار حملة محاربة تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا ودول أخرى)، وتأمين عودة اللاجئين السوريين، الذين تستضيفهم تركيا إلى بلادهم.