كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجيش النيجيري يكثف عملياته ضد الجماعات المسلحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الجيش النيجيري، اليوم الأحد، إنه يكثف عملياته ضد بوكو حرام والجماعات المسلحة الأخرى العاملة في الدولة الواقعة في غرب إفريقيا.

وأوضح الجيش في بيان، أنه قام مؤخرًا بتطهير المزيد من الأجهزة المتفجرة المرتجلة، التي زرعها متشددو بوكو حرام الفارين، وخاصة في ولايتي بورنو ويوبي الشمالية الشرقية.

ووفقًا لبيان أمينو إيلياسو، الناطق باسم الجيش في هذا الجزء من البلاد، داهمت القوات معسكر بوكو حرام في كيرينوا، وهي بلدة في منطقة مارتي الحكومية في بورنو، حيث فر المقاتلون الذين أصيبوا بصدمة واضحة من مخبأهم عند رؤية القوات المتقدمة.

وعلاوة على ذلك، قال إيلياسو إن القوات، أثناء قيامها بدورية روتينية في ولاية كادونا بشمال غرب البلاد، حيث يوجد أيضًا تحدٍ أمني خطير، داهمت قريتين في منطقة الحكومة المحلية في بيرنين جواري بالولاية بحثًا عن أعضاء المجموعة المسلحة.

وخلال الغارة، تم إنقاذ سبعة من الضحايا المختطفين خلال الغارة التي وقعت في 29 أكتوبر، كما فر أفراد المجموعة المسلحة في ذلك الجزء من البلاد بعد رؤية القوات، وتركوا رهائنهم وهربوا إلى غابة قريبة.

وفي عملية أخرى قامت بها القوات في ولاية شمال غرب البلاد، تم إنقاذ شخصين اختطفهما في وقت سابق بعض المسلحين في منطقة الحكومة المحلية في ولاية عيسى بولاية سوكوتو.

وفي منطقة الدلتا في البلاد، قال إن القوات كثفت من المراقبة وزادت من وتيرة العمليات ضد تكرير النفط غير القانوني وسرقة النفط.

وأضاف المسؤول "بين 28 و31 اكتوبر اعتقلت القوات، التي لا تلين 18 مشتبها بهم ودمرت ثلاثة معسكرات لتكرير النفط غير شرعي و35 قاربا وثلاثة خزانات تخزين كبيرة وسبعة صهاريج تخزين معدنية وعشر سيارات احتجزت بما في ذلك شاحنتان متورطان في العملية غير المشروعة."

كما قتل أيضًا أربعة جنود خلال اشتباك مع مسلحين في قرية جاكانا، على بعد 42 كم من مايدوجوري، عاصمة ولاية بورنو.

ويأتي ذلك في الوقت، الذي تم فيه القضاء على ثمانية متمردين بواسطة عبوة ناسفة (IED) وضعوها للقوات النيجيرية في غابة "لامبا" في الولاية.

وورد أن القتال اندلع في وقت متأخر من يوم السبت الماضي، عندما نصب الجنود كمينًا لقافلة تابعة لإقليم الدولة الإسلامية في غرب إفريقيا (ISWAP) بالقرب من قرية جاكانا، على بعد 42 كيلومترًا من مايدوجوري.

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وقال ضابط بالجيش "فقدنا أربعة جنود وعضو في مجموعة الحراسة في القتال."

وأضاف الضابط، الذي طلب عدم الكشف عن هويته خوفا من العقاب: "جاء الإرهابيون بأعداد كبيرة وقاتلتنا قاتلة بشجاعة لكنهم كانوا غارقين، وأصيب عدة جنود بجروح وخسرت أربع شاحنات للمتشددين.

وكان المتمردون يركبون شاحنات صغيرة مزودة بمدافع رشاشة، وفقًا لأحد رجال الميليشيات المناهضة للجهاديين الذين أكدوا عدد القتلى، وفي الوقت نفسه، قُتل ثمانية إرهابيين عندما واجهت مركبتهم لغم أرضي زرعوه للقوات.

وقال بيان للمنسق الإعلامي لعمليات الجيش النيجيري، العقيد أمينو إيلياسو، إن المتمردين قتلوا في خطأ تكتيكي، ومع تكثيف القصف المدفعي والهجوم البري، الذي تشنه قوات الجيش النيجيري على مسرح عملية لافيا دول، يتم تسجيل المزيد من ضحايا بوكو حرام.

وتابع، "في حالة واضحة يمكن وصفها على أفضل وجه بأنها طفرة تكتيكية، التقى بعض عناصر مجرمي بوكو حرام الذين كانوا يفرون من حرارة المعركة التي لا تطاق التي تحولت إليهم قوات الجيش النيجيري بالوترلو، وإحدى سياراتهم، وهي طراز تويوتا سام صحارى، أصابت عبوة ناسفة (IED) وضعت ضدهم ضد قوات الجيش الوطني النيجيري في غابة لامبا على طول طريق جاكانا - ماينوك في ولاية بورنو.

كما كشف إلياسو أيضًا أن النقابة، التي تتخصص في تهريب الأسماك المدخنة من منطقة بحيرة تشاد لبيعها في بعض أجزاء نيجيريا قد تم ضبطها من قبل القوات.

وأوضح إلياسو، أن عائدات المبيعات يعتقد أنها توجه إلى شراء المواد الغذائية والبقالة والعقاقير وأدوات النظافة وقطع غيار المركبات وغيرها من المواد لدعم أنشطة الإرهابيين.

وتابع: "في عملية مماثلة قامت بها قوات القطاع الثاني، عملية لافيا دول في 10 أكتوبر، اعترضت تسع مركبات محملة بشحنات السمك المدخن في بوكارتي في منطقة جيدام الحكومية المحلية في يوبي على طريق هاديجا في جيغاوا، ونتيجة لذلك تم القبض على 18 مشتبها بهم من بينهم سائقون وموصلات وميكانيكيون ووكلاء."

وقال الناطق بلسان الجيش إن القوات الخاصة بـ "عملية تحديد الهوية الإيجابية" عند نقطة تفتيش على طول طريق باغا، اعتقلت موسى إيشاكو بحوزته بطاقة هوية جمركية نيجيرية مزورة كان يستخدمها لخداع الأجهزة الأمنية.

في كادونا، قال إن قوات من فرقة واحدة أنقذت أربعة طلاب مختطفين من قطاع الطرق في قرية غورمي في منطقة تشيكون للحكم المحلي في الولاية بعد تبادل إطلاق النار مع قطاع الطرق.