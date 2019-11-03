كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القوات اليمينة تحبط تسلل لميليشيات الحوثيين بالحديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت القوات المشتركة للجيش اليمني، مساء اليوم الأحد، أنها أحبطت محاولة تسلل فاشلة نفذتها ميليشيات "الحوثيين" الانقلابية، على مواقعها شرق مدينة الدريهمي في الحديدة، غرب اليمن.

وأشار الإعلام العسكري التابع للقوات المشتركة في الساحل الغربي، إلى أن ميليشيات الحوثي قامت منذ منتصف ليل السبت، بمهاجمة مواقع القوات المشتركة مستخدمة الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والقناصة، وبعد ذلك قامت بدفع مجموعة من عناصرها للقيام بمحاولات تسلل إلى مواقع القوات المشتركة شرق الدريهمي.

كما أكد الإعلام العسكري على، أن القوات المشتركة أفشلت محاولات تسلل الميليشيات بعد رصد تحركاتهم بدقة.

هذا واستهدفت جماعة "الحوثيين" مواقع القوات المشتركة، بمحافظة الحديدة، غرب البلاد، ضمن انتهاكات يومية للهدنة الأممية لوقف إطلاق النار.

وقال مصدر عسكري، إن الميليشيا الحوثية استهدفت مواقع المقاومة المشتركة، في منطقة الجبلية بمديرية التحيتا جنوب الحديدة، مستخدمة الأسلحة المتوسطة.

وأشار إلى أن عناصر ميليشيا الحوثي، فتحت نيران أسلحتها الرشاشة على مواقع القوات المشتركة في الجبلية، في مؤشر صريح على استمرارها برفض الهدنة الأممية.

وكانت القوات المشتركة اتهمت ميليشيات الحوثي، باستحداث 19 خندقاً داخل مدينة الحديدة، معظمها على مقربة من نقاط مراقبة وقف إطلاق النار، والتي تم تثبيتها بإشراف رئيس البعثة الأممية الجنرال الهندي أباهيجيت جوها الشهر الماضي، ولم يمضِ عليها أكثر من عشرة أيام، واعتبرت ذلك "خرقا صارخا لكل الاتفاقيات والتفاهمات بشأن انسحابها من مدينة وموانئ الحديدة وفقاً لاتفاق ستوكهولم".

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