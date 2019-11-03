كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الناتو: مقتل البغدادي "مرحلة هامة" في القتال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الأمين العام لحلف الناتو جينس ستولتنبرج، إن مقتل زعيم الدولة الإسلامية أبو بكر البغدادي يعد " مرحلة هامة " في الحرب ضد الجماعة المتطرفة ولكنه يحذر من أن النضال لم ينته بعد.

وصرح ستولتنبرغ لصحيفة بيلد الألمانية، اليوم الأحد، بأن داعش كان يسيطر ذات يوم على منطقة شاسعة في سوريا والعراق، وأن التحالف الدولي المناهض لداعش، والذي يعد الناتو جزءًا منه، يحتاج إلى "ضمان عدم عودته".

يقول ستولتنبرغ "ليس لدى الدولة الإسلامية أي أرض الآن، لكنها لا تزال موجودة. تحتفظ داعش بخلايا نائمة وشبكات سرية وتعمل على العودة. مهمتنا لم تتحقق بالكامل بعد".

قتل البغدادي الأسبوع الماضي في غارة أمريكية في سوريا. عينت الجماعة أبو إبراهيم الهاشمي القريشي قائدا جديدا لها.

و في وقت سابق، اوضح الرئيس دونالد ترامب إن الجيش الأمريكي قتل الشخص الذي من المحتمل أن يخلف أبو بكر البغدادي كزعيم لتنظيم الدولة الإسلامية.

وكتب ترامب على تويتر: "لقد تأكدنا للتو أن القوات الأمريكية قضت علي المرشح الأول لخلافة أبو بكر البغدادي "

ولم يحدد ترامب الي من كان يشير، لكن أكدت الولايات المتحدة يوم الاثنين مقتل أبو الحسن المهاجر، الناطق باسم تنظيم الدولة الإسلامية، وهو شخصية رفيعة المستوى داخل الجماعة الجهادية.

أعلن ترامب يوم الأحد عن مقتل البغدادي على يد قوات العمليات الأمريكية الخاصة في شمال غرب سوريا.

وقال مسؤول كبير في وزارة الخارجية يوم الاثنين إن المهاجر قتل في عملية منفصلة. كما اوضحت ميليشيا وحدات حماية الشعب الكردية السورية يوم الأحد إن المهاجر قتل في غارة مشتركة بين القوات التي يقودها الأكراد والقوات الأمريكية في شمال سوريا.

وقد تم تأكيد رفات زعيم ومؤسس داعش أبو بكر البغدادي في البحر بعد وفاته خلال الغارة العسكرية الأمريكية التي استهدفت مجمعه في شمال غرب سوريا خلال عطلة نهاية الأسبوع، حسبما أكد مسؤول أمريكي.

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لم تكشف السلطات عن تفاصيل حول أي سفينة تابعة للبحرية الأمريكية كانت تستخدم للدفن أو في أي من الماء الذي حدث فيه، لكنهم أخبروا شبكة ايه بي سي نيوز أن الإجراء مشابه للإجراء المستخدم للتخلص من رفات مؤسس تنظيم القاعدة أسامة بن لادن.

في الإسلام، عادة ما يتم دفن الناس في الأرض، دون نعش، قبل موعد الصلاة التالية. لكن مع البغدادي، قررت الحكومة الأمريكية أن وجود مقبرة معروفة أمر محفوف بالمخاطر، خشية أن يصبح ضريحًا لأفضل إرهابي في العالم. في عام 2011، تم نقل جثة بن لادن إلى كارل فينسون، حاملة طائرات أمريكية في شمال بحر العرب، وفقا للمسؤولين. تم غسل جسمه ولفه وفقًا للشريعة الإسلامية والقائه في اعماق البحر.

يوم الاثنين، رفض مارك ميلي، رئيس هيئة الأركان المشتركة، القول ما إذا كانت جثة البغدادي قد دفنت في البحر. وصرح للصحفيين إن "التخلص من رفاته" "اكتمل وتم التعامل معه بشكل مناسب" بعد التعرف على الحمض النووي الخاص به في منشأة آمنة.

استهدفت قوات العمليات الخاصة الأمريكية البغدادي في غارة ليلية ليلية في سوريا يوم السبت. وفي النهاية حاصرته القوات وثلاثة أطفال من صغار أسرته. أدرك أنه لم يكن هناك مخرج، فجر نفسه تفجيرًا انتحاريًا داخل نفق مسدود، فقتل نفسه وأطفاله الثلاثة.

أعلن الرئيس دونالد ترامب مقتل البغدادي في مؤتمر صحفي صباح يوم الأحد، مشيدًا بنجاح ما أسماه "أولوية الأمن القومي العليا" للمقاطعة.

وصرح الرئيس: "أبو بكر البغدادي مات. لقد كان مؤسس وزعيم داعش، المنظمة الإرهابية الأكثر قسوة والعنف في أي مكان في العالم.. كانت الولايات المتحدة تبحث عن البغدادي لسنوات عديدة. لقد كان القبض على البغدادي أو قتله من أهم أولويات الأمن القومي لإدارتي".

وأضاف "لقد كان رجلًا مريضًا وفاسدًا. وقد رحل الآن. كان البغدادي شرسًا وعنيفًا. ومات بطريقة شريرة وعنيفة، كجبان يركض ويبكي".

