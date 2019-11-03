كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زعيم حزب البريكست يعلن عدم ترشحه في الانتخابات البريطانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال نايجل فراج، زعيم حزب البريكست في بريطانيا، إنه لن يرشح نفسه في انتخابات الشهر المقبل، واختار بدلًا من ذلك الحملة الانتخابية على نطاق واسع ضد صفقة الطلاق بين الاتحاد الأوروبي ورئيس الوزراء بوريس جونسون.

وأوضح لصحيفة "بي بي سي أندرو مار"، اليوم الأحد "لقد فكرت مليا في هذا، فكيف يمكنني خدمة قضية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي؟".

وأضاف "هل أجد مقعدًا وأحاول إدخال نفسي في البرلمان أو أقوم بخدمة القضية، التي تعبر بشكل أفضل عن طول وعرض المملكة المتحدة الذي يدعم 600 مرشح، وقررت أن هذا الأخير هو المسار الصحيح".

وأنشأ فراج، وهو من حملة مناهضة للاتحاد الأوروبي، حزب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي فقط هذا العام وفاز بسرعة بأكبر عدد من الأصوات في بريطانيا في الانتخابات الأوروبية في مايو.

وإن إعلانه هذا الأسبوع بأن الحزب سوف يقدم مرشحين في جميع الدوائر الانتخابية في انتخابات الشهر المقبل المفاجئة كان بمثابة نكسة محتملة لجونسون، مما يخاطر بتقسيم أصوات مؤيدي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

كما قاد فرج سابقا حزب الاستقلال البريطاني (UKIP)، لعبت التهديدات باحتمال سحق أصوات المحافظين دورًا رئيسيًا في إقناع رئيس الوزراء آنذاك ديفيد كاميرون بإجراء استفتاء عام 2016، الذي صوتت فيه بريطانيا على ترك الاتحاد الأوروبي.

"صفقة اللاصفقة"

قال زعيم حزب البريكست، الذي خاض الانتخابات البرلمانية سبع مرات دون نجاح، إن حزبه يتنافس على العديد من المقاعد، ويحتمل أن ينقسم الدعم من الناخبين المغادرين، لأن صفقة جونسون بشأن الطلاق في الاتحاد الأوروبي "لم تكن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي".

وتابع "إذا كان بوريس جونسون، يسير في طريق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، فلن نحتاج إلى القتال ضده في هذه الانتخابات".

كما انتقد اتفاقية جونسون للانسحاب باعتبارها معاهدة تلزم بريطانيا بالأهداف السياسية للاتحاد الأوروبي، ويقول إنه يتعين على بريطانيا أن تسعى إلى إبرام صفقة تجارة حرة بدلًا من ذلك، وتقول الحكومة إن النقد غير دقيق وأن اتفاق الانسحاب هو أفضل طريقة لتسهيل الانتقال إلى صفقة تجارة حرة في المستقبل.

كما يتصدر المحافظون في جونسون استطلاعات الرأي قبل الانتخابات المفاجئة التي جرت في 12 ديسمبر، ولكن مع استمرار تقسيم البلاد بشدة على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، فإن النتيجة لا يمكن التنبؤ بها إلى حد كبير.

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وينقسم الناخبون المعارضون لبريكسيت بين عدة أحزاب معارضة، بينما يهدف جونسون إلى حشد مؤيدي البريكست خلف المحافظين.

وقال فراج، الذي يحظى حزبه بدعم ما بين 7٪ و13٪ من الناخبين وفقًا لاستطلاعات الرأي الأخيرة، إنه كان يريد إنشاء "تحالف مغادرة"، لكن نداءاته للمحافظين لم يتم إدراكها.

وقال "ما زلت آمل وأدعو أن يحدث ذلك، لكن لا يبدو الأمر كذلك".

كما أصبحت جونسون، التي لعبت دورًا قياديًا في حملة استفتاء عام 2016 لمغادرة الاتحاد الأوروبي، رئيسة للوزراء في يوليو بعد استقالة تيريزا ماي بعد فشلها في إقناع البرلمان بقبول اتفاق بشأن شروط الخروج، التي توصلت إليها مع الاتحاد الأوروبي.

وأربك جونسون منتقديه من خلال الاتفاق على صفقة مع الاتحاد الأوروبي في أكتوبر، والتي تختلف عن صفقة مايو بشكل رئيسي عن طريق السماح للعديد من قواعد الاتحاد الأوروبي بمواصلة تطبيقه في أيرلندا الشمالية الخاضعة للحكم البريطاني بينما يسير باقي المملكة المتحدة بطريقته الخاصة.

وقد دعا إلى انتخابات مبكرة، بحجة أنه يحتاج إلى تفويض جديد لسن صفقته.

وقال جونسون: إنه استبعد إبرام اتفاق مع كل حزب آخر لأنه سيجعل من المرجح أن يصبح زعيم حزب العمل جيريمي كوربين رئيسًا للوزراء.

كما أخبر سكاي نيوز أن فشل جونسون في تسليم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بحلول الموعد النهائي المحدد له في 31 تشرين الأول (أكتوبر) كان "مسألة أسف عميق"، لكن اتفاقه أصبح الآن هو السبيل الوحيد لإخراج بريطانيا من الكتلة.

وقال: "إن السبيل الوحيد للخروج من الاتحاد الأوروبي الآن، الطريقة الوحيدة لإنهاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، هو الاتفاق مع الصفقة التي توصلنا إليها".

