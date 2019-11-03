كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرة فرنسية: موعد البريكست الجديد "غير قابل للتفاوض" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
صرحت وزيرة الدولة الفرنسية للشئون الأوروبية، أميلى دى مونتشالين، لإذاعة "أوروبا 1"، اليوم الأحد، بأن تاريخ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الجديد في 31 يناير، "غير قابل للتفاوض" و"لا يزال خطر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون صفقة يلوح في الافق".
تنصح مونتشالين الشركات الفرنسية بمواصلة التحضير لسيناريو مغادرة بريطانيا الكتلة في 31 يناير، دون صفقة، على الرغم من حصولها على تمديد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لمدة ثلاثة أشهر.
وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، قد وعد بإخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بحلول 31 أكتوبر، باتفاق أو بدون اتفاق، لكن أوقف البرلمان البريطاني خططه، وتجري الآن بريطانيا انتخابات في 12 ديسمبر، ويأمل جونسون في الحصول على دعم البرلمان مع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
دافعت مونتشالين عن حرب فرنسا السابقة لعدم تمديد الموعد النهائي لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، قائلة: إن "الشركات والعائلات الفرنسية بحاجة إلى توضيح بشأن هذه القضية".
وقد قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إنه سيعتذر لأعضاء حزب المحافظين الذين صوتوا لصالحه بناءً على وعده بإخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بحلول 31 أكتوبر.
وأوضح لقناة سكاي نيوز اليوم الأحد، أنه يشعر "بأسف عميق" أنه فشل في ذلك، ولدى سؤاله عما إذا كان آسفًا لفقده الموعد النهائي، أجاب جونسون: "نعم، بالتأكيد".
تم حظر طلب جونسون لمغادرة الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر، مع أو بدون صفقة انفصال من قبل البرلمان، الأمر الذي طلب منه السعي للحصول على تمديد. لقد كان هذا حجر الاساس في حملته الانتخابية، التي أوصلته إلى السلطة في يوليو. منح الاتحاد الأوروبي تمديد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي حتى 31 يناير.
سعى رئيس الوزراء بوريس جونسون إلى إجراء انتخابات في 12 ديسمبر، لكسر الجمود البرلماني بشأن خطط بريطانيا للانسحاب من الاتحاد الأوروبي، ويلقي جونسون باللوم على كوربين في عرقلة صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ويقول إن فوز حزب العمال سيؤدي إلى مزيد من التأخير.
وأوضح حزب العمال، أنه إذا فاز في الانتخابات، فسيقوم الحزب بالتفاوض على اتفاقية انسحاب أفضل مع الاتحاد الأوروبي، ثم الدعوة لاستفتاء حيث يتمكن الناخبون من الاختيار بين تلك الصفقة والبقاء في الكتلة.
وفي وقت سابق، اعلن حزب المعارضة الرئيسي في بريطانيا، أنه سيعرقل خطط إجراء انتخابات مبكرة ما لم يلغي رئيس الوزراء بوريس جونسون، عن إمكانية مغادرة الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.
وقال جونسون، يوم الخميس الماضي، إنه سيمنح البرلمان وقتًا إضافيًا لمناقشة اتفاق الانسحاب الأوروبي، إذا وافق المشرعون على إجراء انتخابات عامة في 12 ديسمبر.
ويجتمع سفراء الاتحاد الأوروبي في بروكسل، يوم الجمعة، لمناقشة أي نوع من التمديد لموعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
هناك إجماع كبير بين السفراء السبعة والعشرين لتأجيل خروج بريطانيا المقرر في 31 أكتوبر من الكتلة، بعد أن أبرم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون صفقة جديدة مع الاتحاد الأوروبي، لكنهم لم يتفقوا بعد على مدة التمديد.
يبقى من غير الواضح ما إذا كان سيتم إصدار إعلان قبل الأسبوع المقبل.
بموجب تعديل أقره المشرعون البريطانيون، أجبر رئيس الوزراء بوريس جونسون على إرسال خطاب إلى الاتحاد الأوروبي يطلب فيه التمديد، إذا تمت الموافقة عليه، يخطط جونسون لمطالبة البرلمان بالموافقة على إجراء انتخابات وطنية مبكرة في 12 ديسمبر، وهو يقول إنها السبيل الوحيد للخروج من مأزق البريكست.
وكانت فرنسا مترددة في البداية للموافقة على تمديد آخر، ولكنها مستعدة الآن لقبول تأجيل جديد، وقد أبلغت وزيرة الشؤون الأوروبية الفرنسية أميلي دي مونتالين، إذاعة "آر تي إل" مساء يوم الخميس، أن فرنسا ترغب في رؤية "سيناريو واضح" قبل اتخاذ قرار.
وأوضحت: "موقفنا هو أن مجرد إعطاء المزيد من الوقت، دون تغيير سياسي، دون تصديق، وبدون انتخابات، سيكون عديم الفائدة".