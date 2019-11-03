كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرة فرنسية: موعد البريكست الجديد "غير قابل للتفاوض" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرحت وزيرة الدولة الفرنسية للشئون الأوروبية، أميلى دى مونتشالين، لإذاعة "أوروبا 1"، اليوم الأحد، بأن تاريخ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الجديد في 31 يناير، "غير قابل للتفاوض" و"لا يزال خطر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون صفقة يلوح في الافق".

تنصح مونتشالين الشركات الفرنسية بمواصلة التحضير لسيناريو مغادرة بريطانيا الكتلة في 31 يناير، دون صفقة، على الرغم من حصولها على تمديد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لمدة ثلاثة أشهر.

وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، قد وعد بإخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بحلول 31 أكتوبر، باتفاق أو بدون اتفاق، لكن أوقف البرلمان البريطاني خططه، وتجري الآن بريطانيا انتخابات في 12 ديسمبر، ويأمل جونسون في الحصول على دعم البرلمان مع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

دافعت مونتشالين عن حرب فرنسا السابقة لعدم تمديد الموعد النهائي لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، قائلة: إن "الشركات والعائلات الفرنسية بحاجة إلى توضيح بشأن هذه القضية".

وقد قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إنه سيعتذر لأعضاء حزب المحافظين الذين صوتوا لصالحه بناءً على وعده بإخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بحلول 31 أكتوبر.

وأوضح لقناة سكاي نيوز اليوم الأحد، أنه يشعر "بأسف عميق" أنه فشل في ذلك، ولدى سؤاله عما إذا كان آسفًا لفقده الموعد النهائي، أجاب جونسون: "نعم، بالتأكيد".

تم حظر طلب جونسون لمغادرة الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر، مع أو بدون صفقة انفصال من قبل البرلمان، الأمر الذي طلب منه السعي للحصول على تمديد. لقد كان هذا حجر الاساس في حملته الانتخابية، التي أوصلته إلى السلطة في يوليو. منح الاتحاد الأوروبي تمديد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي حتى 31 يناير.

سعى رئيس الوزراء بوريس جونسون إلى إجراء انتخابات في 12 ديسمبر، لكسر الجمود البرلماني بشأن خطط بريطانيا للانسحاب من الاتحاد الأوروبي، ويلقي جونسون باللوم على كوربين في عرقلة صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ويقول إن فوز حزب العمال سيؤدي إلى مزيد من التأخير.

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وأوضح حزب العمال، أنه إذا فاز في الانتخابات، فسيقوم الحزب بالتفاوض على اتفاقية انسحاب أفضل مع الاتحاد الأوروبي، ثم الدعوة لاستفتاء حيث يتمكن الناخبون من الاختيار بين تلك الصفقة والبقاء في الكتلة.