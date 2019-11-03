كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عزام: ما يقوم به "أردوغان" بالشمال السوري جريمة وحرب ضد الإنسانية (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت الكاتبة أماني عزام، المتخصصة في الشؤون العربية والدولية، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يهدد المجتمع الدولي ودول أوروبا بفتح الباب للإرهابيين، وإعادة اللاجئين السوريين وسط مناخ لا يرحب بالمدنيين، مشددة على ان جميع معاهدات "أردوغان" لم تنجح على الأرض.

وأضافت "عزام"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "اليوم السابع" على فضائية "اليوم"، مساء الأحد، أن "أردوغان" ليس لديه التزام بأي اتفاقيات أو وعود، والمجتمع الدولي أصدر بيانات شجب وإدانة كثيرة لما يقوم به "أردوغان" في شمال شرق سوريا، لكن على المجتمع الدولي يعني أن الازمة اكبر من مجرد الشجب والإدانة فهي جريمة وحرب ضد الإنسانية يرصدها التاريخ في مجلدات بحروف من الدم.

وتابعت، أن "أردوغان" لا يعترف بإنسانية ولا حقوق الإنسان ولا بالمجتمع الدولي والأعراف والقوانين الدولية على الإطلاق، مؤكدة على أن "أردوغان" هو الراعي الرسمي لجميع التنظيمات الإرهابية في المنطقة وليس في الشمال السوري فقط، وعلاقته بأبو بكر البغدادي، زعيم تنظيم داعش، الذي أثبتت جميع التقارير، أنه عاش أخر 5 شهور في حياته في حماية "أردوغان" تؤكد ذلك، والمجتمع الدولي لن يغفر لـ "أردوغان" علاقته بالإرهاب.

