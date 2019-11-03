قصة إسبان ولدوا في المغرب دئبوا على رمي الورود في نهر اللوكوس – فيديو

دئب مواطنون إسبان، ولدوا في مدينة العرائش، على زيارة واد اللوكوس، من أجل رمي الورود في مياهه، تشريفا لموتاهم.
“سيرخيو”، أحد الإسبانيين، المولودين في مدينة العرائش، والذي يزورها باستمرار، قال في تصريحه لـ “اليوم 24” إنه قصد واد اللوكوس رفقة عائلتة وأصدقائه، إن رفات أفراد من عائلته رميت في هذا النهر، مشيرا إلى أن رمي الورود في مياهه هو تشريف لهم.
وبدورها، قالت صديقة “سيرخيو”: “إن في مياه نهر اللوكوس توجد رفاة والدتها، مشيرة إلى أن مدينة العرائش تمنحها، وأصدقاءها الدفئ، والشعور بالحماية”.
ويحرق عدد من المسحيين موتاهم، وينثرون رمادها في واد، على الرغم أن هذا الطقس غريب عن ديانتهم.
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