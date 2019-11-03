الخسارة الخامسة على التوالي.. الجيش يفشل في فك عقدة مولاي عبد ﷲ أمام الدفاع

انهزم فريق الجيش الملكي، اليوم الأحد، أمام ضيفه الدفاع الحسني الجديدي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، لحساب منافسات الأسبوع السادس من البطولة الاحترافية.

وكان الفريق العسكري سباقا لزيارة الشباك بعد مرور 23 دقيقة على ضربة البداية، بواسطة اللاعب محمد فكري، غير أن فرحته بهذا الهدف لم تدم أكثر من 6 دقائق، حيث نجح بلال المغري في تعديل الكفة للزوار، منهيا الشوط الأول بالتعادل الإيجابي هدف لمثله.

ولم يمهل فارس دكالة مضيفه أكثر من دقيقتين على بداية الجولة الثانية، ليحرز هدف التقدم عن طريق سايمون مسوفا، قبل أن يعود اللاعب ذاته في الدقيقة 60، ويفرض نفسه نجما للقاء بتوقيعه هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه في المواجهة، التي احتضنها المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد ﷲ.

وباتت أرضية الملعب المذكور تشكل عقدة للفريق العسكري أمام الدفاع الجديدي، إذ فشل “الزعيم” في الخروج بنقطة واحدة على الأقل، للمباراة الخامسة على التوالي التي تجمعه بأبناء دكالة بمولاي عبد ﷲ.

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ويعود آخر فوز سجله الجيش على الدفاع، بملعب مولاي عبد ﷲ، إلى دجنبر من العام 2013، بهدف دون رد، لحساب مباريات الأسبوع الثاني عشر من بطولة موسم 2014/2013.

ومنذ تلك المباراة، نجح الفريق الدكالي في حسم كل المواجهات، التي حل خلالها ضيفا على الجيش بملعب مولاي عبد ﷲ، والبالغ عددها خمس باحتساب مباراة اليوم، علما أن العساكر فازوا بثلاثية نظيفة في الدورة قبل الأخيرة لموسم 2016/2015، لكن المواجهة احتضنها ملعب الفتح، وليس مولاي عبد ﷲ.