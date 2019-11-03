الأحد 3 نوفمبر 2019

مصر تدشن سكة حديد بطول 600 كم تربطها بالسودان

كشف وزير النقل المصري، المهندس كامل الوزير، يوم الأحد، عن مشروع جديد تعتزم وزارته البدء بتنفيذه .



وقال في تصريحات صحفية خلال ندوة إقتصادية، إن وزارة النقل تعمل حاليًا على تدشين خط سكة حديد بطول 600 كيلو متر، يربط مصر بالسودان، من منطقة أبو سمبل بمصر حتى السودان،؛ من أجل تصدير منتجات مصر إلى السودان ثم إلى وسط أفريقيا، ومن ثم التوسع أكثر في القارة السمراء.

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وأشار إلى أن مصر لديها وسائل نقل سكة حديد ونقل نهري وبحري لنقل الصادرات، وكذلك طرق برية حرة وسريعة.

وطرح مشروع الربط السككي بين مصر والسودان، منذ عدة سنوات، وتمت مناقشته خلال اجتماع وزراء النقل العرب عام 2010، وتم اتخاذ قرار بشأنه في إطار الربط السككي بين كافة الدول العربية.

وجرى حينها اختيار مكتب استشاري عالمي بالتعاون مع مكتب إقليمي، وتم تحديد متطلبات كل بلد في السكك الحديدية وقوة شبكاتها ومدى تجهيزها، لإمكان الربط بين كل دولة وأخرى، بحيث يكون في النهاية هناك رابط واحد لجميع الدول العربية، ومن بينها الرابط بين مصر والسودان، الذي يتم العمل عليه حاليًا، للربط بين أسوان ومحطة أبو حمد بالسودان، مرورًا بوادي حلفا.