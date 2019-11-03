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صدمة جديدة لبرشلونة بعد اصابة سواريز

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2019-11-03 | 17:35

صدمة جديدة لبرشلونة بعد اصابة سواريز

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تلقى المدير الفني لـ ، إرنستو فالفيردي، صدمة جديدة اليوم الأحد في بداية الاستعدادات لمباراة سلافيا براج في الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة .
وتقام مباراة برشلونة وسلافيا براج يوم الثلاثاء المقبل على ملعب كامب نو، ويديرها الحكم الدولي الإنجليزي مايكل أوليفر.

وكان لويس سواريز قد تعرض لإصابة قوية في مباراة ليفانتي بالدوري الإسباني، أمس السبت.


وكشفت صحيفة "آس" الإسبانية أن "اللاعب الدولي سيرجي روبيرتو لم يشارك في تدريبات الفريق الكتالوني اليوم، بسبب إصابة بشد في العضلة الضامة، تعرض لها مع نهاية مباراة ليفانتي، والتي انتهت بخسارة برشلونة بنتيجة 1-3".

ولم يصدر النادي الكتالوني أي بيان رسمي يوضح حالة روبيرتو عكس ما حدث مع سواريز بالأمس، حيث كان يأمل الجهاز الفني والطبي في عودة اللاعب بشكل طبيعي للتدريبات الجماعية.

ويختتم برشلونة تدريباته لمباراة سلافيا براج في تمام الساعة الخامسة عصر غد الإثنين، قبل المؤتمر الصحفي للمدير الفني إرنستو فالفيردي واللاعب نيلسون سيميدو.

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