حامي عرين اسود الرافدين يلتحق بصفوف المتظاهرين

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2019-11-03 | 17:23
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التحق حارس مرمى المنتخب الوطني ونادي الزوراء، جلال حسن، بصفوف المتظاهرين في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد.
ودخلت التظاهرات في شهرها الثاني مع تصاعد مطالب المتظاهرين بتغيير نظام الحكم ومحاربة الفساد، حيث شهدت مشاركة واسعة من جميع اطياف الشعب العراقي في بغداد وعدد من المحافظات الوسطى والجنوبية.
وعاد جلال لقائمة اسود الرافدين، بعد غيابه عن المباراتين السابقتين امام هونغ كونغ وكمبوديا بسبب الاصابة التي تعرض لها خلال التحضيرات لمباراة البحرين.
وسيتواجد حسن في المباراتين المصيريتين المقبلتين امام إيران والبحرين في التصفيات المزدوجة لنهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.
وعاد جلال لقائمة اسود الرافدين، بعد غيابه عن المباراتين السابقتين امام هونغ كونغ وكمبوديا بسبب الاصابة التي تعرض لها خلال التحضيرات لمباراة البحرين.
وسيتواجد حسن في المباراتين المصيريتين المقبلتين امام إيران والبحرين في التصفيات المزدوجة لنهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.
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