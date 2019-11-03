علاوي: من ساهم بكشف مكان البغدادي ألن يكون له بدور بتحديد موقع الناشطة المهداوي

علّق رئيس حزب المنبر العراقي اياد علاوي، الأحد، على حادثة اختطاف الناشطة صبا المهداوي، فيما تساءل بالقول :"الذين ساهموا بتحديد وكشف موقع البغدادي، ألن يكون لهم دور في تحديد موقع الناشطة المهداوي".وقال علاوي في تغريدة على موقعه في "تويتر" واطلعت عليه الخليج 365، :"مؤسف الا نستمع لأي موقف رسمي إزاء ما جرى، الصامتون شركاء في جريمة اختطاف صبا المهداوي وهي التي كرست وقتها لإسعاف ومساعدة الجرحى والمصابين في ساحة التحرير".

وأضاف :"الذين ساهموا بتحديد وكشف موقع البغدادي، ألن يكون لهم دور في تحديد موقع الناشطة صبا المهداوي والكشف عن العصابة التي تقف وراء اختطافها؟".

وطالبت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في وقت سابق من، اليوم الأحد، الحكومة والقوات الأمنية بتحري مصير الناشطة المدنية "صبا المهداوي"، التي تم اختطافها مساء أمس السبت.

