2019-11-03 | 17:08
2,557 مشاهدة
عُثر على جثمان ريكاردو ماركيز فيريرا، مصفف الشعر المعروف الذي عمل مع المشاهير وعلى رأسهم أسطورة كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو، من قبل عامل نظافة في فندق سويسري، يوم الجمعة الماضي.
وقد فوجئ العامل بجثمان فيريرا ممددا على السرير وقد تعرض لطعنات نافذة عدة، في فندق بمقاطعة ألبيسريدين التابعة لزيورخ، حسبما أفادت صحيفة "كوريو دا مانها" البرتغالية.
ويذكر أن فيريرا ابن جزيرة ماديرا البرتغالية، مثل رونالدو، ارتبط اسمه بقصات لنجم يوفانتوس الايطالي، منذ نشر صورته على مواقع التواصل الاجتماعي سنة 2015 وهو يضع اللمسات الأخيرة لشعره.
وقد استأنفت السلطات السويسرية تحقيقاتها للكشف عن قاتل مصفف الشعر، علما أنها لم تعثر حتى الآن على أداة الجريمة والتقط المحققون خيطا مهما، عندما أبلغ نزلاء الفندق عن صوت ضجيج يأتي من غرفة القتيل، قبل وقت قصير من وقوع الجريمة.
ويذكر أن فيريرا ابن جزيرة ماديرا البرتغالية، مثل رونالدو، ارتبط اسمه بقصات لنجم يوفانتوس الايطالي، منذ نشر صورته على مواقع التواصل الاجتماعي سنة 2015 وهو يضع اللمسات الأخيرة لشعره.
وقد استأنفت السلطات السويسرية تحقيقاتها للكشف عن قاتل مصفف الشعر، علما أنها لم تعثر حتى الآن على أداة الجريمة والتقط المحققون خيطا مهما، عندما أبلغ نزلاء الفندق عن صوت ضجيج يأتي من غرفة القتيل، قبل وقت قصير من وقوع الجريمة.
كانت هذه تفاصيل خبر العثور على حلاق رونالدو مقتولاً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.