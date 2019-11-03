العثور على حلاق رونالدو مقتولاً

وقد فوجئ العامل بجثمان فيريرا ممددا على السرير وقد تعرض لطعنات نافذة عدة، في فندق بمقاطعة ألبيسريدين التابعة لزيورخ، حسبما أفادت صحيفة "كوريو دا مانها" البرتغالية.

ويذكر أن فيريرا ابن جزيرة ماديرا البرتغالية، مثل رونالدو، ارتبط اسمه بقصات لنجم يوفانتوس الايطالي، منذ نشر صورته على مواقع التواصل الاجتماعي سنة 2015 وهو يضع اللمسات الأخيرة لشعره.



وقد استأنفت السلطات السويسرية تحقيقاتها للكشف عن قاتل مصفف الشعر، علما أنها لم تعثر حتى الآن على أداة الجريمة والتقط المحققون خيطا مهما، عندما أبلغ نزلاء الفندق عن صوت ضجيج يأتي من غرفة القتيل، قبل وقت قصير من وقوع الجريمة.