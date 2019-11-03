عشرات الآلاف يتظاهرون في أربع مدن جنوب لبنان

وذكرت "سكاي نيوز"، ان "عشرات الآلاف من المواطنين تظاهروا، اليوم، في صيدا والنبطية وصور وكفرمان جنوب لبنان".

وكانت تظاهرات حاشدة قد خرجت الأيام الماضية في لبنان، فيما تسببت التظاهرات بإعلان رئيس الحكومة سعد الحريري استقالته من منصبه.