ليفاندوفسكي يصدم منتخب بلاده

وقال موقع "sportowefakty" البولندي: "ليفاندوفسكي سيخضع لعملية جراحية خلال فترة التوقف الدولي بنوفمبر، وسيغيب على إثرها لعدة أيام".

وأضاف: "رغم ضمان تأهل بولندا إلى يورو 2020، إلا أن غياب ليفاندوفسكي عن مواجهتي الكيان الصهيوني وسلوفينيا قد يسبب المشكلات".



وأردف: "بولندا تسعى لضمان التأهل كأول مجموعتها، ولكن مع غياب ليفاندوفسكي قد تتأثر فرصها في ذلك".

ولم تشير الصحيفة إلى ماهية العملية الجراحية التي سيخضع لها هداف الدوري الألماني.

وتحتل بولندا صدارة مجموعتها في التصفيات المؤهلة ليورو 2020 برصيد 19 نقطة وبفارق 3 نقاط عن أقرب ملاحقيها منتخب النمسا.

