2019-11-03 | 16:46
606 مشاهدة
وأضاف: "رغم ضمان تأهل بولندا إلى يورو 2020، إلا أن غياب ليفاندوفسكي عن مواجهتي الكيان الصهيوني وسلوفينيا قد يسبب المشكلات".
وأردف: "بولندا تسعى لضمان التأهل كأول مجموعتها، ولكن مع غياب ليفاندوفسكي قد تتأثر فرصها في ذلك".
ولم تشير الصحيفة إلى ماهية العملية الجراحية التي سيخضع لها هداف الدوري الألماني.
وتحتل بولندا صدارة مجموعتها في التصفيات المؤهلة ليورو 2020 برصيد 19 نقطة وبفارق 3 نقاط عن أقرب ملاحقيها منتخب النمسا.
كانت هذه تفاصيل خبر ليفاندوفسكي يصدم منتخب بلاده لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.