بيل وخاميس يواصلان الغياب عن تدريبات ريال مدريد

وتقام مباراة ريال مدريد وجالطة سراي يوم الأربعاء المقبل في تمام الساعة 11 مساءً على ملعب سانتياجو برنابيو.

وظهر الكولومبي خاميس في الجيم بعد عودته من بلده حيث سافر نهاية الأسبوع الماضي بعدما رُزق بطفل جديد، بينما يعاني بيل كما ذكر التقرير من إصابة عضلية.



وفي نفس السياق، تابع ماركو أسينسيو وناتشو فرنانديز برنامجهما العلاجي للتعافي من إصابتهما.

وتشير صحيفة "ماركا" الإسبانية إلى أن بيل وخاميس قد يغيبان بنسبة كبيرة عن المباراة الأوروبية، ولكن مدربهما زين الدين زيدان لديه البدائل المناسبة لتعويضهما.

