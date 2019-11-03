بيل وخاميس يواصلان الغياب عن تدريبات ريال مدريد

2019-11-03 | 16:42
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واصل الثنائي جاريث بيل وخاميس رودريجيز غيابهما عن تدريبات ريال مدريد الجماعية، صباح اليوم الأحد، في بداية الاستعدادات لمباراة جالطة سراي بالجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.
وظهر الكولومبي خاميس في الجيم بعد عودته من بلده حيث سافر نهاية الأسبوع الماضي بعدما رُزق بطفل جديد، بينما يعاني بيل كما ذكر التقرير من إصابة عضلية.
وفي نفس السياق، تابع ماركو أسينسيو وناتشو فرنانديز برنامجهما العلاجي للتعافي من إصابتهما.
وتشير صحيفة "ماركا" الإسبانية إلى أن بيل وخاميس قد يغيبان بنسبة كبيرة عن المباراة الأوروبية، ولكن مدربهما زين الدين زيدان لديه البدائل المناسبة لتعويضهما.
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