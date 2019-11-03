ألفيس: أنا أعظم لاعب في تاريخ كرة القدم

ويشارك ألفيس كلاعب وسط مع ساو باولو في مناسبات عديدة، بعكس مركزه المعتاد كظهير أيمن، وهو ما عرضه للانتقادات.

وقال ألفيس في تصريحات لشيكة "جلوبو" البرازيلية: "أنا هنا منذ 3 أشهر فقط، ويقولون أني لا أخدم خطة الفريق!".



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وأضاف: "أنا أعظم لاعب في تاريخ كرة القدم، ولا يزال البعض يناقش هل أنا أخدم الفريق أم لا!".

وتابع: "لا يوجد استقرار هنا، هلى سنبني مسيرة كاملة في هذا الوقت القصير مثلًا".

وأوضح: "اللعنة، لقد لعبت 8 أعوام في برشلونة، وفزت بـ23 لقبًا؛ لأن البارسا ينعم بالاستقرار، فالبطولات لا تأتي بين ليلة وضحاها".

وأتم: "إذا أردت أنجاب طفلًا، فعليك الانتظار من 7 إلى 9 أشهر، فأنت لن تحصل عليه اليوم أو غداً".



وحقق داني ألفيس (36 عامًا)، 40 لقبًا خلال مسيرته سواء مع الأندية التي لعب لها أو منتخب بلده، وهو أول لاعب يصل لهذا الرقم.