رئيس بلغاريا يندد بتصريحات ماكرون عن "الشبكات السرية"

ندد الرئيس البلغاري رومان راديف، الأحد، بتصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون التي أشار فيها إلى "شبكات بلغارية سرية" من العمال في بلاده.

وقال راديف إن ماكرون أظهر بوضوح طموحه إلى أن يكون زعيما أوروبيا، لكن أفكاره ستواجه صعوبات لتتحقق إذا كان يعبر بهذه الطريقة التي تنقصها الدقة".

وأضاف أن تصريحات الرئيس الفرنسي تفتقر للدقة وأشبه بـ "عملية تواصل داخلية".

Advertisements

وكان ماكرون قال في مقابلة الأربعاء مع أسبوعية "فالور أكتوبيل" الفرنسية إنه "يفضل هجرة شرعية مسجلة وفق حصص لفترة معينة من السنوات، على أن يكون هناك عمل يتم بالخفاء".

وأضاف "أفضل أناسا يأتون من غينيا أو ساحل العاج بشكل شرعي يكونون هنا ويقومون بهذا العمل (لقطاعات مثل الأشغال العامة والمطاعم التي تحتاج يد عاملة أجنبية) على شبكات بلغارية أو أوكرانية سرية".

ونقلت وسائل الإعلام البلغارية على نحو واسع تصريحات ماكرون الذي قُدم باعتباره أبرز الساعين إلى إصلاح يتعلق بسائقي الشاحنات يتم التفاوض بشأنه في بروكسل.

ومساء السبت، أعلن رئيس الوزراء البلغاري بويكو بوريسوف أنّ الرئيس الفرنسي اتّصل به "ليؤكّد دعمه لبلغاريا" وليقول إنّ تصريحاته أسيء فهمها.