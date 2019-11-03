مقتل جنديين وإصابة 6 بانفجار عبوة وسط مالي

قتل جنديان ماليان وأصيب 6 آخرون، إثر انفجار عبوة ناسفة بآليتهم العسكرية التي كانت تقوم بدورية، بحسب ما أعلن الجيش المالي الأحد.

وقال بيان نشره الجيش على صفحته على موقع تويتر إنّه "خلال تسيير دورية" في منطقة باندياغارا في وسط مالي السبت، "عبرت آلية تابعة للقوات المسلحة فوق عبوة محلية الصنع".

وأوضح البيان أنّ "الحصيلة قتيلان وست إصابات".

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وتبنى تنظيم داعش الإرهابي، الأحد، هجومين إرهابيين وقعا السبت، واستهدفا شمال شرق مالي وأسفرا عن مقتل جندي فرنسي و54 فردا من الجيش المالي.





واستهدف الهجوم الأول أحد أهم معسكرات الجيش في المنطقة بعد شهر من اعتداءين إرهابيين في بولكيسي في 30 سبتمبر/أيلول وموندورو بجنوب البلاد قرب بوركينا فاسو في الأول من أكتوبر/تشرين الأول.

ويعد الهجوم من بين الأكثر دموية منذ اجتاح الإرهابيين شمالي البلاد في 2012 حيث أسفر عن مقتل 54 جنديا، وأثار تساؤلات حول قدرة التحرك لدى الجيش المالي في تلك المنطقة الواقعة على حدود دول عدة، خصوصا النيجر وبوركينا فاسو، حيث تقع أيضا هجمات ينفذها إرهابيون.

أما الهجوم الثاني فأسفر عن مقتل جندي فرنسي قرب مدينة ميناكا (شمال-شرق) إثر انفجار عبوة بالآلية العسكرية التي كان يستقلها.