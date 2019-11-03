انطلاق الفعاليات المسائية للاعتصام في ساحة عبد الحميد كرامي في طرابلس

انطلقت الفعاليات المسائية للاعتصام في ​ساحة عبد الحميد كرامي​ "النور" في ​طرابلس​، مع وصول حشود من مناطق ريفية ومجاورة لطرابلس ومسيرات من الأحياء الشعبية. وغصت الساحة بالمشاركين، على الرغم من أن وفودا عديدة غادرت طرابلس والتحقت بساحتي الإعتصام في وسط بيروت. وقدمت مجموعة من الصبايا والشبان مشاهد تعبيرية ودبكات تراثية.



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