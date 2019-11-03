وقفة تضامنية للتيار الوطني الحر في مونتريال دعما لرئيس الجمهورية

نظم "تجمع من أجل ​لبنان​" في "​التيار الوطني الحر​" في كولكو الكندية، وقفة تضامنية دعما ل​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​، شارك فيها المئات من أبناء الجالية اللبنانية، الذين حملوا ​العلم اللبناني​، هاتفين بصوت واحد "بي الكل نحنا معك".

وأكدت منسقة التيار في كولكو ريما المقداد أنه "يا أهل الوفاء، يا أهلنا في مونتريال، يا قلب الانتشار اللبناني النابض...صدق الجنرال عون، عندما ناداكم: "يا شعب لبنان العظيم"، وصدق الذين سموا الرئيس عون جبل ​بعبدا​ الشامخ. كنتم وما زلتم وستبقون شعبا عظيما وعنيدا ووفيا، لا يعرف اليأس، ولكنه يعرف كيف يتخطى أكبر المحن".

ولفتت الى أنه "أهلنا في لبنان، من مونتريال جئنا نقول لكم: وجعكن وجعنا، ومطالبكم محقة ومشروعة، وحريتكم مقدسة، كلنا يعني كلنا، مع ​محاربة الفساد​ ضمن ​المؤسسات الدستورية​، كلنا يعني كلنا، مع رفع الحصانة عن الوزراء والنواب وموظفي ​الدولة​، كلنا يعني كلنا، مع رفع ​السرية المصرفية​ واسترداد الأموال المنهوبة، كلنا يعني كلنا، مع إقامة ​محكمة​ استثنائية لمحاسبة الفاسدين، كلنا يعني كلنا، جئنا من أجل لبنان ومصلحته، كلنا يعني كلنا، للوطن، ورئيس جمهوريتنا، هو الذي يحمي الوطن وسيادته".