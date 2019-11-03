هادي أبو الحسن: لا للتأليف قبل التكليف ويجب إحترام الأصول

أشار عضو "​اللقاء الديمقراطي​" النائب ​هادي أبو الحسن​، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنه "بعد الصراخ الذي سمعناه والتعبئة التي شهدناها، لم تحققوا شيء بل أعدتمونا الى مشهد الإنقسام الحاد المدمّر، سمعنا ورأينا، وزدتم الوضع تأزماً عجباً".

ولفت الى ان "المطلوب ان نسمع بيان الدعوة للإستشارات ونرى حكومة خالية من رموز الفساد والإستبداد"، قائلاً: "لا للتأليف قبل التكليف، إحترموا الأصول".