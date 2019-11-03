مواصلة اعتصام حراك أبناء بعلبك في ساحة المطران

واصل "حراك أبناء ​بعلبك​" اعتصامه الاحتجاجي في ساحة الشاعر خليل مطران مقابل قلعة بعلبك الأثرية، حيث رفع المعتصمون الأعلام اللبنانية، وشعارات منها: "نريد دولة مدنية"، "الشعب عطشان حرية"، "​حكومة​ إنتقالية خارج الطبقة السياسية"، "استعادة الأموال المنهوبة ومحاكمة الناهبين"، "الفاسدون كلهم يعني كلهم"، "فليسقط حكم المصرف" وغيرها.



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