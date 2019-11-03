النشرة: مسيرة سيارات حاشدة تجوب شوارع صيدا وهي ترفع الاعلام اللبنانية

افاد مراسل "​الخليج 365​" في صيدا بـ"إنطلاق مسيرة سيارات حاشدة تجوب شوارع ​مدينة صيدا​ وهي ترفع الاعلام اللبنانية وصولا الى تقاطع "ايليا"، حيث يقام ​اعتصام​ مفتوح على وقع الاغاني الوطنية واجراءات للجيش اللبناني والتقاطع مقفل بالكامل بحشود المحتجين الذين رفعوا لافتة كبيرة ردا على خطاب ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​ "وفيها وتشهد صيدا انك واحد منهم".

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