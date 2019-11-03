نادر: لتشكيل حكومة تجري انتخابات نيابية مبكرة بحسب المادة 22 من الدستور

أكد العميد المتقاعد ​جورج نادر​ "أننا نتحاور ضمن البيانات التي تسلمناها"، مشيراً الى ان "مطالبنا هي تشكيل حكومة محايدة من اختصايين تهدف الى نشلنا من الحفرة الاقتصادية التي اوقعتنا بها الطبقة السياسية الحاكمة منذ 30 سنة، اضافة الى استرداد الأموال المنهوبة من الشعب، لأنه بحسب الخبراء ان ​المال​ المنهوب اذا توزع على الشعب يحق لكل مواطن 70 الف ​دولار​".

وفي تصريح تلفزيوني له، أوضح نادر ان "الهدف أيضا من ​الحكومة​ التي نريدها اجراء ​انتخابات​ نيابية مبكرة بحسب المادة 22 من ​الدستور​، فالشعب استرد الوكالة من الحاكمين ويجب أن يعاد التوكيل حسب قانون دائرة واحدة".

وأشار الى أنه "يجب ان يكون ​لبنان​ دائرة انتخابية واحدة فالنائب يمثل الامة جمعاء ويجب ان تنتخبه الامة، ونحن نريد ان نعيش بدولة مدنية".

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