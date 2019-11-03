باسيل: "شكر لكل شب وصبية لاقونا اليوم ببعبدا من دون لا شتيمة ولا اي تصادم ونزلوا وطلعوا وما زعجوا حدا"

شكر رئيس "​التيار الوطني الحر​" وزير الخارجية في ​حكومة​ تصريف الاعمال ​جبران باسيل​ "كل شب وصبية لاقونا اليوم ببعبدا من دون لا شتيمة ولا اي تصادم ونزلوا وطلعوا وما زعجوا حداً، هيدا تيّار الاوادم".

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